Дебора сияе

© Инстаграм Дебора Михайлова от Стара Загора, която беше брутално нарязана с макетно ножче, днес споделя, че е щастливо влюбена, а приятелят ѝ я посреща с вкусна домашно приготвена пица и прясно изпечен кекс. Готварските му умения превръщат обикновените вечери в истинско кулинарно изживяване.



"Тези малки жестове ми носят огромна радост и усещане за обич и внимание. Всяка вечер вкъщи се превръща в малко празненство за сетивата“, казва Дебора, която се наслаждава на топлината на домашния уют.