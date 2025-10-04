ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дебора сияе
"Тези малки жестове ми носят огромна радост и усещане за обич и внимание. Всяка вечер вкъщи се превръща в малко празненство за сетивата“, казва Дебора, която се наслаждава на топлината на домашния уют.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 291
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Поредно задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив изнерви шофьо...
16:05 / 04.10.2025
Ловният сезон е открит!
15:53 / 04.10.2025
Това е абсурдна практика, която я има само у нас
15:27 / 04.10.2025
Асен Василев: Сарафов в момента се разпорежда с 40 милиона лева
14:56 / 04.10.2025
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, т...
14:55 / 04.10.2025
Вдигат драстично цената за издаване на лична карта
12:47 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS