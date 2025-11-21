Даниел Митов: Пускаме глобите за средна скорост съвсем скоро

© Фокус Процедурата по адаптиране на информационните системи на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще приключи съвсем скоро. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в рамките на парламентарни контрол, предаде репортер на "Фокус".



"Експерти работят по синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, за да започне обработката на данни и реализирането на административно-наказателната отговорност за нарушения на средната скорост", каза Митов.



Припомняме, че по-рано депутатите приеха на първо четене план-сметката на страната за 2026 година.