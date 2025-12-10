ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ДБ внасят в парламента промени в закона за НСО: Искат охраната на Пеевски да бъде свалена
"Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще предложим отново това, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал е, че руското ГРУ е влязло в България, за да отстранява Пеевски. Никога Русия не е била срещу Делян Пеевски", каза Мирчев.
Той допълни, че всеки депутат трябва да бъде равнопоставен.
"Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание. В момента Пеевски, освен НСО, го пазят и баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край", каза още съпредседателят на "Да, България".
По отношение на предстоящите дебати по вота на недоверие срещу правителството Божидар Божанов, заяви:
"Очакваме той да бъде подкрепен от всеки, който има останал грам политически инстинкт".
Той посочи още, че санкциите по закона "Магнитски" следва да бъдат прилагани и определил вота като "вотът на протестиращите от площада", като допълни, че управляващата власт според тях вече е загубила легитимност и че гражданската подкрепа за промяна нараства дори сред хора, които не са на улицата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1031
|предишна страница [ 1/172 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 18 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
13-та заплата изчезва в частния сектор, фирмите избират подаръчни...
11:06 / 10.12.2025
ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала
11:03 / 10.12.2025
Отиде си голям български бизнесмен и ресторантьор
10:32 / 10.12.2025
С близо един лев падна цената на олиото
10:12 / 10.12.2025
НОИ: Издаваме тези удостоверения до 19 декември
10:34 / 10.12.2025
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а мн...
09:55 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS