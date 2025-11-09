ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"

© ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България", научи БНТ.



Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна.



Според източници на обществената медия, проверката е започнала още в края на работната седмица. От ДАНС отказаха коментар.



От министерството на икономиката също не пожелаха да коментират.



В петък Народното събрание прие законови промени, с които се разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството. Те, обаче още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.