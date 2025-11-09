ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна.
Според източници на обществената медия, проверката е започнала още в края на работната седмица. От ДАНС отказаха коментар.
От министерството на икономиката също не пожелаха да коментират.
В петък Народното събрание прие законови промени, с които се разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството. Те, обаче още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.
