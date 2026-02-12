ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25Коментари (1)565
© bTV
"За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става дума за нещо ужасяващо – това са шест трупа. Ще е много трудно да се стигне до истината“, каза д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", във връзка със случая "Петрохан“.

Тя уточни, че и в този случай избира да вярва на това, което казват институциите.

Като много сложен случай с много нетипични за България обстоятелства определи Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията случилото се на "Петрохан“.

"Всеки ден се появяват нови факти“, каза той пред bTV във връзка със снощното интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова с майка на момче, което е било години в групата на Ивайло Калушев.

Синът ѝ е първият, който споделя, че е имало сексуално посегателство срещу него от страна на Калушев. Майката обаче казва, че нито за миг не му е повярвала и нарича сина си "моралният убиец“ на шестимата.

"След това интервю се приближавам към официалната версия, но действително аз толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал. Привържениците на едната и другата версия са като две секти“, коментира Безлов.

"Много ме впечатли пост на Калушев, че няма как да бъдеш миролюбив, без да проявиш жестокост, както и че миролюбивият без жестокост е безобиден. Има твърде много неща, които наместват един ужасяващ пъзел, в който възникват много въпроси“, каза от своя страна Гълъбова.

Тя попита как родители поверяват детето си на някого, как те позволяват детето с години да не ходи на училище? Какви са тези алтернативни методи и практики, които са проникнали в едно училище?

"Тази естествена психотерапия е една пълна шарлатания и тя не е призната у нас. В източните учения няма нищо лошо, в пазенето на природата – също. Но няма методи за преодоляване на зависимости, които да включват изолацията и да не ходиш на училище“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.

По думите ѝ в определението "секта“ има няколко опорни точки. Едната е именно изолацията, а другата – малка затворена група от хора с йерархия.

"Във въпросното интервю при Бенатова и Шикерова тази майка говори за йерархия. Първо, аз бях впечатлена от липсата на емоция у нея. Това ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си“, коментира Гълъбова.

"В 25-те години, в които бях съдебен експерт по психиатрия, много пъти съм ходила по следствени арести и затвори. Там се вият едни опашки от майки, за да занесат колети на порасналите им деца, които са извършили престъпление. Тук нямаше никаква емоция“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.

Тя си обяснява това с особената личностова структура на тези хора.

"У тази майка имаше ужасяващи психопатни черти“, на мнение е тя.

"Направи ми впечатление, че те очевидно са имали някакви комуникации с институциите, включително с ДАНС. И това не е само по повод сигналите на бабата и дядото от Плевен“, каза Тихомир Безлов.

Той заяви, че е скептичен към версията за "убийство отвън".

"Каква ще е тази криминална структура, която ще организира такова псевдо самоубийство. Те просто ще отидат и ще ги застрелят", попита той.

И Цветеслава Гълъбова отхвърли тази версия и заяви, че има много ритуалност в случилото се.

"Когато хората са с особена личностова структура, са способни да извършат такова нещо. Когато са под влияние на някакви крайни религиозни практики, са способни да извършат такова нещо“, коментира тя.


Още по темата: общо новини по темата: 145
12.02.2026 Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
12.02.2026 Сандов: Познавах Калушев, ходил съм в хижата, виждал съм и момчето
12.02.2026 Доц. Борислав Цеков: Знаели ли са политици за извращенията в "Петрохан"?
12.02.2026 Мъжът, подал първия сигнал от Петрохан, е напуснал дома си
12.02.2026 Майка пред Бенатова: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
11.02.2026 Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Майка: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
08:30 / 12.02.2026
Интересен празник е днес, не кълнете
08:16 / 12.02.2026
20 градуса и пролет през уикенда, после до минус 4 и сняг
08:13 / 12.02.2026
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:01 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупира...
21:32 / 11.02.2026
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало...
20:58 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Бутат автогара "Север"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: