Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев

© bTV "За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става дума за нещо ужасяващо – това са шест трупа. Ще е много трудно да се стигне до истината“, каза д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", във връзка със случая "Петрохан“.



Тя уточни, че и в този случай избира да вярва на това, което казват институциите.



Като много сложен случай с много нетипични за България обстоятелства определи Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията случилото се на "Петрохан“.



"Всеки ден се появяват нови факти“, каза той пред bTV във връзка със снощното интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова с майка на момче, което е било години в групата на Ивайло Калушев.



Синът ѝ е първият, който споделя, че е имало сексуално посегателство срещу него от страна на Калушев. Майката обаче казва, че нито за миг не му е повярвала и нарича сина си "моралният убиец“ на шестимата.



"След това интервю се приближавам към официалната версия, но действително аз толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал. Привържениците на едната и другата версия са като две секти“, коментира Безлов.



"Много ме впечатли пост на Калушев, че няма как да бъдеш миролюбив, без да проявиш жестокост, както и че миролюбивият без жестокост е безобиден. Има твърде много неща, които наместват един ужасяващ пъзел, в който възникват много въпроси“, каза от своя страна Гълъбова.



Тя попита как родители поверяват детето си на някого, как те позволяват детето с години да не ходи на училище? Какви са тези алтернативни методи и практики, които са проникнали в едно училище?



"Тази естествена психотерапия е една пълна шарлатания и тя не е призната у нас. В източните учения няма нищо лошо, в пазенето на природата – също. Но няма методи за преодоляване на зависимости, които да включват изолацията и да не ходиш на училище“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.



По думите ѝ в определението "секта“ има няколко опорни точки. Едната е именно изолацията, а другата – малка затворена група от хора с йерархия.



"Във въпросното интервю при Бенатова и Шикерова тази майка говори за йерархия. Първо, аз бях впечатлена от липсата на емоция у нея. Това ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си“, коментира Гълъбова.



"В 25-те години, в които бях съдебен експерт по психиатрия, много пъти съм ходила по следствени арести и затвори. Там се вият едни опашки от майки, за да занесат колети на порасналите им деца, които са извършили престъпление. Тук нямаше никаква емоция“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.



Тя си обяснява това с особената личностова структура на тези хора.



"У тази майка имаше ужасяващи психопатни черти“, на мнение е тя.



"Направи ми впечатление, че те очевидно са имали някакви комуникации с институциите, включително с ДАНС. И това не е само по повод сигналите на бабата и дядото от Плевен“, каза Тихомир Безлов.



Той заяви, че е скептичен към версията за "убийство отвън".



"Каква ще е тази криминална структура, която ще организира такова псевдо самоубийство. Те просто ще отидат и ще ги застрелят", попита той.



И Цветеслава Гълъбова отхвърли тази версия и заяви, че има много ритуалност в случилото се.



"Когато хората са с особена личностова структура, са способни да извършат такова нещо. Когато са под влияние на някакви крайни религиозни практики, са способни да извършат такова нещо“, коментира тя.