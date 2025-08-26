ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Бацелова: Все повече българи се оплакват след връщане от почивка
Автор: ИА Фокус 10:07Коментари (0)342
©
Все повече пациенти се оплакват от стомашно-чревни проблеми след завръщане от почивка. Неразположенията се засилват особено в края на лятото и началото на есента, предупреди в ефира на NOVA News епидемиологът д-р Христиана Бацелова.

"Тези инфекции са характерни за този период от годината. Обикновено са свързани със занижаване на хигиената – недостатъчно чисти ръце или консумация на хранителни продукти, които са първично или вторично контаминирани", обясни тя.

Високите температури също са рисков фактор, особено при храни, съдържащи яйца, ако не се съхраняват правилно.

Според д-р Бацелова при хранително натравяне най-често става въпрос за бактериална инфекция, причинена от стафилококус ауреус.

"В този случай токсинът се задържа в храната и много бързо след консумация се появяват симптоми – повръщане и болки", поясни тя.

При вирусните инфекции – като норовируси или аденовируси – оплакванията започват също рязко, но продължават от един до три дни и се характеризират с диария, повръщане и силни стомашни болки.

Особено внимание трябва да се обърне на малките деца и хората над 65 години. "При кърмачетата и децата до 5-6 години обезводняването настъпва много бързо и може да доведе до тежки усложнения. В такива случаи е необходимо да се потърси лекар още при първите симптоми, без да се чака", предупреди д-р Бацелова.

По думите ѝ при тежка дехидратация се налага и болнично лечение.

Епидемиологът припомни, че ротавирусите причиняват тежки гастроентерити при малките деца. "Има безплатна ваксина за бебетата, която може да се постави по имунизационния календар," каза тя.

Д-р Бацелова обърна внимание и на други заплахи през този сезон – западнонилска треска и денга, които се предават чрез ухапване от комари. "Миналата година у нас имаше смъртни случаи от западнонилска треска. Симптомите често са грипоподобни – висока температура, силно главоболие, болки в мускули и стави, и лесно се бъркат с летен грип или COVID-19", обясни тя.

Най-сигурният начин за защита остава добрата хигиена. "Внимавайте къде и каква храна консумирате, как се съхранява тя, и никога не пийте вода от реки и потоци, дори да изглеждат чисти", подчерта д-р Бацелова.


Още по темата: общо новини по темата: 717
26.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
предишна страница [ 1/120 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Мъж бе нападнат от мечка в Родопите, кучето му го спаси
08:41 / 26.08.2025
Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
08:36 / 26.08.2025
Температурите тази сутрин паднаха до едва 4 градуса!
08:09 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от рабо...
08:29 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Хиляди българи са именици
08:00 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: