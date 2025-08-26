ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Бацелова: Все повече българи се оплакват след връщане от почивка
"Тези инфекции са характерни за този период от годината. Обикновено са свързани със занижаване на хигиената – недостатъчно чисти ръце или консумация на хранителни продукти, които са първично или вторично контаминирани", обясни тя.
Високите температури също са рисков фактор, особено при храни, съдържащи яйца, ако не се съхраняват правилно.
Според д-р Бацелова при хранително натравяне най-често става въпрос за бактериална инфекция, причинена от стафилококус ауреус.
"В този случай токсинът се задържа в храната и много бързо след консумация се появяват симптоми – повръщане и болки", поясни тя.
При вирусните инфекции – като норовируси или аденовируси – оплакванията започват също рязко, но продължават от един до три дни и се характеризират с диария, повръщане и силни стомашни болки.
Особено внимание трябва да се обърне на малките деца и хората над 65 години. "При кърмачетата и децата до 5-6 години обезводняването настъпва много бързо и може да доведе до тежки усложнения. В такива случаи е необходимо да се потърси лекар още при първите симптоми, без да се чака", предупреди д-р Бацелова.
По думите ѝ при тежка дехидратация се налага и болнично лечение.
Епидемиологът припомни, че ротавирусите причиняват тежки гастроентерити при малките деца. "Има безплатна ваксина за бебетата, която може да се постави по имунизационния календар," каза тя.
Д-р Бацелова обърна внимание и на други заплахи през този сезон – западнонилска треска и денга, които се предават чрез ухапване от комари. "Миналата година у нас имаше смъртни случаи от западнонилска треска. Симптомите често са грипоподобни – висока температура, силно главоболие, болки в мускули и стави, и лесно се бъркат с летен грип или COVID-19", обясни тя.
Най-сигурният начин за защита остава добрата хигиена. "Внимавайте къде и каква храна консумирате, как се съхранява тя, и никога не пийте вода от реки и потоци, дори да изглеждат чисти", подчерта д-р Бацелова.
