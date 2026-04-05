Днес отбелязваме големия християнски празник Цветница (известна още като Връбница), която тази година се пада на 05 април. Това е един от най-обичаните християнски и народни празници, който се отбелязва в неделята преди Великден. Празникът е символ на влизането на Иисус Христос в Йерусалим, където е бил посрещнат с палмови клонки. В България те са заменени от върба, която първа се събужда за живот през пролетта.

Днес вярващите отиват на църква, за да вземат осветени върбови клонки. Те се носят у дома за здраве и благоденствие, като се сплитат на венче и се поставят над входната врата или пред иконата до следващата година. На този ден завършва цикълът на моминските пролетни игри.

През последните години опашки се извиват пред почти всички православни храмове в Пловдив, като някои от най-натоварените места включват: църква "Света Троица" (район "Южен"); църква "Св. Иван Рилски" (Кършияка); църква "Св. св. Кирил и Методий"(Централен); катедрален храм "Успение Богородично"-като централен храм, тук се провеждат най-тържествените служби, водени често от Пловдивския митрополит, което привлича огромен брой миряни.

Една от най-старите традиции, които в някои райони продължават да спазват и до днес е, девойките да отиват до реката и да пускат своите венчета от върба или специални обредни хлябове по течението. Тази, чието венче излезе най-напред, се избира за "кумица“ и се вярва, че ще се омъжи първа. Въпреки че е време на Великия пост, на Цветница църквата разрешава консумацията на риба.

На този ден празнуват всички, които носят имена на цветя, растения, дървета или са свързани с тях: Аглика, Божура, Вероника, Виола, Виолета, Върба(н), Върбинка, Гергин(а), Гроздена, Далия, Дафина, Делян, Деляна, Дилян(а), Детелина, Елица, Жасмина, Здравко, Здравка, Зюмбюла, Ива, Иглена, Иглика, Калина, Камелия, Карамфил, Карамфила, Китка, Латин(ка), Лилия, Лиляна, Лила, Лили, Лоза, Люлина, Магнолия, Малин(а), Маргарит(а), Маргрет, Невен(а), Невян, Ненка, Орхидея, Ралица, Ренета, Роза, Росен, Росица, Ружа, Теменужка, Трендафил, Цено, Цвета, Цветелина, Цветан(ка), Цветелин(а), Цветомил(а), Цветомир(а), Цвятко, Явор, Ясен, Ясмина.