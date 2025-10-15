ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, кабинетът ще се преформатира
За това защо изборите в Пазарджик са послужили като катализатор за политическата криза, Андреева коментира: "Някак странно беше в момент, в който светът е геополитика отвсякъде ние да се вторачим в резултатите в Пазарджик. Но те така или иначе бяха интересни, защото създадоха една нова ситуация, различна разбира се от националната политическа картина. Това шесто място за ГЕРБ – на всички, които наблюдават изборите, е ясно, че проблемът не е електорален или политически, а чисто организационен. По-скоро те не са провели тази кампания, в която да играят за първо място".
И допълва: "Това между другото е белязано от редица предишни ходове. Неиздигайки кандидатура там за кмет, всъщност те сякаш са се отказвали от политическата игра на местен терен. Това не вярвам да е неочаквано за ГЕРБ, но самото изместване на битката някак си се получи между двата полюса в политиката, между ДПС и либералната коалиция, и това придаде много по-различен прочит на ситуацията. Както виждате, някак си драмата на обсъждане беше победата на ДПС, именно над идеологическия за тях враг – ПП-ДБ".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единстве...
22:16 / 15.10.2025
КНСБ: Разлика между доставната и продажната цена в търговските ве...
21:11 / 15.10.2025
Продукти на големи чужди компании влизат по договори с по-ниска н...
21:05 / 15.10.2025
Карлос Насар коментира снимката си с Делян Пеевски
20:18 / 15.10.2025
Инвеститорка: Предпочитам акции пред имоти, продажбата е моментал...
20:11 / 15.10.2025
Над 2800 лева за тридневен олинклузив пакет за двама в най-посеща...
19:52 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS