© Три интервюта с родители, които са оставили децата си за отглеждане при Ивайло Калушев, разкриват, че въпреки безусловната им защита на него, в групата е съществувал култ към личността и действията му. София Андреева, майка на Валери, който е живял с Калушев, споделя в предаването Дневен ред подробности за живота в затвореното общество, а синът ѝ допълва картината в интервю за BIRD.BG.



Бившата журналистка Анна Цолова отбеляза в социалните мрежи, че родителите, които са оставили децата си при Калушев, могат да се разглеждат и като жертви.



"Счупеният и отчаян човек очевидно може да бъде засмукан от интелигентен и манипулативен "спасител", който да помогне, защото "знае какво прави", казва тя.



Цолова подчертава, че объркването около случая се дължи на редица фактори, включително лошата комуникация на институциите и недоверието към техните представители.



"Появата на Сарафов и огромното недоверие към него и институцията му сложиха още мъгла пред очите ни. Докарани сме до там, че ако някой като него каже "Добър ден“, вероятността да е тъмна нощ, е голяма.“, допълва тя.



Журналистката отбелязва и ролята на медиите и политическите актьори, които допълнително замъгляват картината и затрудняват обществото да разбере реалните събития.



"Хилещи се депутати, анализатори, журналисти излязоха под строй и реакцията беше: "Щом тези говорят така, значи там няма никаква секта, всичко е наред“, казва Цолова.



Тя обръща внимание и на обществената склонност да се чува само това, което хората искат, и да се отхвърля очевидното.



"Вярата, че има само и единствено лоши хора и други, които са константно кристално чисти, е шокираща“, посочва тя.



Все още остават множество въпроси за случилото се в хижа Петрохан и на Околчица, за ролята на мъжете от групата и евентуалната намеса или прикриване от службите. Според Цолова те са:



"Какво точно се е случило в хижа Петрохан и на Околчица?



Работил ли е някой от мъжете в хижата за службите?



Прикривали ли са службите нещо, което се е случвало там?



От кога службите знаят какво се случвало в групата около Калушев?



Можеше ли петима мъже и едно дете да са живи?"



