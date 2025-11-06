ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цигарите поскъпват още
Това се дължи напланираното увеличение на акцизните ставки. То е заложено в проектобюджета за следващата година.
Вдигат се цените както на традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин. Предвижда се акцизът на цигарите да нарастне от107,57 евро на 113 евро за 1000 къса.
Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, с която България цели да достигне средните нива за Европейския съюз.
