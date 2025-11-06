ИЗПРАТИ НОВИНА
Цигарите поскъпват още
Автор: Илиана Пенова 11:32
©
Ще купуваме на по-високи цени всички тютюневи изделия от началото на 2026 година.

Това се дължи напланираното увеличение на акцизните ставки. То е заложено в проектобюджета за следващата година.

Вдигат се цените както на традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин. Предвижда се акцизът на цигарите да нарастне от107,57 евро на 113 евро за 1000 къса. 

Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, с която България цели да достигне средните нива за Европейския съюз.


Течностите за електронни цигари отдавна са на едни от най-високите нива в ЕС, докато доказано смъртоносните тютюневи боклуци са с най-ниските ставки в ЕС! Държавата не иска да преминете на доказано много по-малко вредните електронни цигари, а иска да мрете преди пенсия, защото няма пари!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

