Цигарите поскъпват още

© Ще купуваме на по-високи цени всички тютюневи изделия от началото на 2026 година.



Това се дължи напланираното увеличение на акцизните ставки. То е заложено в проектобюджета за следващата година.



Вдигат се цените както на традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин. Предвижда се акцизът на цигарите да нарастне от107,57 евро на 113 евро за 1000 къса.



Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, с която България цели да достигне средните нива за Европейския съюз.