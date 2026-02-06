ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
Освен финансовото възнаграждение, Кристоф предлага и три скутера от италианската марка "Garelli“ на онези, които предоставят сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.
"Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, сподели Човекът паяк в поредица от постове в социалните мрежи.
Той изрази и недоумение относно действията на професионалните организации, ангажирани с случая:
"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидерът им да не си опази хората и децата, които безотговорно родители са оставяли в училище, и сега нямат достъп до детето си.“
Иван Кристоф призова гражданите с каквато и да е информация, която може да помогне за откриването на изчезналите лица, да се свържат с него или с компетентните органи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призов...
16:07 / 06.02.2026
МВР: Още в началото са проведени разговори с родител на едно от и...
14:33 / 06.02.2026
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS