Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39Коментари (0)947
Човекът-паяк Иван Кристоф, известен с участието си в редица спасителни акции, обяви награда от 0 000 за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев.

Освен финансовото възнаграждение, Кристоф предлага и три скутера от италианската марка "Garelli“ на онези, които предоставят сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

"Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, сподели Човекът паяк в поредица от постове в социалните мрежи.

Той изрази и недоумение относно действията на професионалните организации, ангажирани с случая:

"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидерът им да не си опази хората и децата, които безотговорно родители са оставяли в училище, и сега нямат достъп до детето си.“

Иван Кристоф призова гражданите с каквато и да е информация, която може да помогне за откриването на изчезналите лица, да се свържат с него или с компетентните органи.


Още по темата: общо новини по темата: 42
06.02.2026 Интересна развръзка относно детето, изчезнало заедно с Калушев
06.02.2026 Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
06.02.2026 МВР: Още в началото са проведени разговори с родител на едно от издирваните лица по случая "Петрохан" 
06.02.2026 Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряването на жертвите
06.02.2026 Бащата на 15-годишен младеж: Детето ми е с Калушев, нямам връзка с него от 29 януари
05.02.2026 8-годишно момче било изпратено от майка си да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призов...
16:07 / 06.02.2026
МВР: Още в началото са проведени разговори с родител на едно от и...
14:33 / 06.02.2026
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026

