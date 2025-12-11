Четирима от арестуваните от протеста остават в ареста

© bTV Съдът остави в ареста четиримата мъже, проявили агресия на протеста на 1 декември. Според магистратите няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление, особено като се има предвид, че протестите продължават.



В съдебната зала стана ясно, че трима от мъжете са хвърляли пиротехнически средства към полицаите, а после са си свалили маските и са проявили агресия и към мирно протестиращи.



По-късно са проследени и задържани. Четвъртият е хвърлил бутилка по полицаи, разказва bTV.



Решението подлежи на обжалване. Очаква се решението на съда за петия арестуван.