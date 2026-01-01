Честита Нова година!

© Честита и благодатна да е новата 2026 година! Нека донесе здраве, щастие и благоденствие на всички. Екипът на Plovdiv24.bg благодари на Вас, нашите читатели, че бяхте заедно с нас през изминалата 2025 година.



Благодарим Ви за безбройните сигнали за нередности, които ни изпращате, за активността Ви в коментарите под публикациите ни, както и за градивната критика, която ни стимулира да бъдем още по-добри.



Заедно с Вас променяме Пловдив, стараем се да показваме неговата красота и уникалност, посочваме доброто и лошото на управлението, опитваме се да помагаме на нуждаещите се. Надяваме се така нашият град да стане още по-добро място за живеене.



Бъдете с нас и нашите новини от Пловдив, страната и света и през 2026 година. Ние от Plovdiv24.bg ще продължим първи да Ви информираме за всичко важно, а любопитното и куриозното ще представяме по още по-интересен начин.



Успешна да е Новата година!