|Честита Нова година!
Благодарим Ви за безбройните сигнали за нередности, които ни изпращате, за активността Ви в коментарите под публикациите ни, както и за градивната критика, която ни стимулира да бъдем още по-добри.
Заедно с Вас променяме Пловдив, стараем се да показваме неговата красота и уникалност, посочваме доброто и лошото на управлението, опитваме се да помагаме на нуждаещите се. Надяваме се така нашият град да стане още по-добро място за живеене.
Бъдете с нас и нашите новини от Пловдив, страната и света и през 2026 година. Ние от Plovdiv24.bg ще продължим първи да Ви информираме за всичко важно, а любопитното и куриозното ще представяме по още по-интересен начин.
Успешна да е Новата година!
