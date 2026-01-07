ЗАРЕЖДАНЕ...
|Частично бедствено положение в община Крумовград
Бедственото положение е обявено за Крумовград, селата Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Лъжичник, Морянци, Лимец, махала Зимовница на село Гривка, махалите Ладово Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на с. Гулия.
ФОКУС припомня, че заради пороите, които се изляха над Източните Родопи през изминалото денонощие, някои от реките повишиха сериозно нивата си. Река Крумовица скъса мост, който свързва две махали в село Гривка.
От НИМХ предупредиха, че за утре също е обявен червен код както за община Крумовград, така и за Кирково за проливни валежи.
Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.
