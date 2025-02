Цените на храните в един от най-скъпите градове в Европа са почти същите като тези в България, някои продукти даже са по-евтини

© Как ви се струват цените в Милано? Така започва публикация в социалните мрежи на блогърка, която описва видяното във Франция и Италия. Страницата й във фейсбук се казва From Milano to Montecarlo. Let's walk the talk. Тя нагледно показва какви са цените на основни храни в супермаркет в модната столица на Европа. Прави впечатление, че някои от цените са по-ниски или приблизителни в сравнение с тези в България.



"Здравейте от Милано. Макар и тук “Човек и колкото добре да живее му се налага да ПАЗАРУВА", а след това и да готви. Изразявам се по този начин, защото аз не обичам да губя време в хранителни магазини. И, докато в България мога да си позволя да седна и да се нахраня няколко пъти в седмицата в ресторант, тук в Италия нещата седят по различен начин. И това е въпрос на личен избор, който ще ви разкрия в друг пост. И този избор не е продиктуван единствено и само от цената. Ето защо, с оглед на казаното по-горе се налага да се “отскача" по-често до хранителните магазини. Лично аз съм доволна от пазаруването в Италия, защото мога да си позволя голям процент от храната ми да бъде био храна. Но, и това е една друга тема….. Както ви обещах съм подготвила кадри от тези дни с които да ви покажа цените на някои храни в италианска хранителна верига, много предпочитана тук.", пише към своята публикация пътешественицата.



Ето и цените в супермаркет в Милано:



Червени чушки – 3,48 €/кг



Картофи (1.5 кг) – 2,55 €



Масло (125 г) – 1,89 €



Йогурт (500 г) – 1,59 €



Яйца (6 бр.) – 1,99 €



Телешка кайма – 14,99 €/кг



Телешки бургери – 15,40 €/кг



Печено пиле – 8,49 €/кг



Свинска кайма – 7,49 €/кг



Свинско контрафиле – 10,69 €/кг



Зехтин (750 мл) – 6,99 €



У нас същите продукти:



Червени чушки - 6,99 лв./ кг.



Картофи 2,40 лв./кг. или 1,5 кг картофи ще струват 3,60 лв.



Масло - 125 гр. у нас се намира за 3,79 лв.



Кисело мляко - 1,50 лв. за кофичка от 400 гр. Йогурт пък ще ни струва 3,39 за половин кг.



Яйца 6 бр. - най-евтино могат да се купят за 3,39 лв.



Телешка кайма - 23,98 лв./кг.



Телешки бургери - 300 гр. за 10,49 лв. или 1 кг за 34,97 лв.



Печено пиле за поне 14 лв. у нас за брой



Свинска кайма - 14,99 лв./кг



Свинско контрафиле - 17,49 лв./кг



Зехтин - 28,99 лв.



Обществените организации, които инициираха първия бойкот на търговските вериги на 13 февруари призоват за втори отказ от пазаруване на 20 февруари.