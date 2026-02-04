ЗАРЕЖДАНЕ...
|Царското семейство: Княз Кирил никога не се е срещал с Джефри Епстийн
Той е споменат в списък, в който Сакскобургготски изглежда е вписан като "плюс едно“ на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.
Според канцеларията на царското семейство "князът не познава и никога не е срещал Джефри Епстийн“.
"Името на Князът фигурира от списък с поканени над 200 лица за събитие отпреди доста години, свързано с наградите БАФТА. Самото събитие не е организирано от Епстийн и поканата не е била от него, и той не е бил на събитието. Никой от членовете на Царското семейство нито познава, нито е виждал Епстийн някога по какъвто и да е повод.“ - се казва още в позицията, цитирана от бТВ.
