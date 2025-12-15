ЗАРЕЖДАНЕ...
Буруджиева: Откакто Борисов подаде оставка, вече има и четвърти разказ
"Досега протестите ни разказаха три неща. ПП още от самото начало говориха, по-скоро слагаха акцент върху бюджета, икономическата политика с вота на недоверие. И сега виждаме, че този разказ се разви в съвсем ясна аналогия с протестите 1997 година. Дали това ще доведе до концентрация на гласовете само в една посока, аз се съмнявам", коментира Буруджиева.
Тя посочи втория разказ на ДБ: "Техните говорители, техните политици някак си ни отвеждат към 1990 година, те веднага започнаха да настояват върху гражданския характер на протеста, не толкова икономическия".
Третият е на президента Румен Радев: "Това е по-скоро разказ римейк на идването на царя. Виждаме, че той обяви, че много ще ни изненадва."
След оставката на Борисов Буруджиева отбеляза четвърти разказ: "Откакто Борисов подаде оставка, вече има и четвърти разказ, и това е разказът на ГЕРБ и неговият, който тепърва ще се развива предполагам. С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза: "Когато аз бях министър-председател или когато аз съм министър-председател, такива неща не се случват“."
По въпроса чии са протестите Буруджиева подчерта: "Протестът наистина беше организиран предимно около интересите на една част от българския едър бизнес. Но протестите са организирани, а гражданите, огромната част от тях присъстват спонтанно там. Но протестите също така не са само на поколението Z. Това не са протести на загубилото поколение, бедното поколение, това са Gen Z протестите навсякъде по света."
"Това е наистина една възможност да излязат с минимални щети от това управление. В момента, в който ГЕРБ подаде оставка, на практика ГЕРБ е извън тези сценарии", смята доц. Буруджиева.
Тя предупреди за рискове от ескалация на напрежението.
За президента Радев тя посочи, че не е известно кога ще излезе на политическия терен, но той си има своите шансове.
"Предупреждението е, че няма особена грижа за това какво ние искаме като граждани и нашите интереси. По-скоро доминират в политическите решения и политическите действия интересите на партиите относно властта", обобщи предупрежденията на събитията дотук Буруджиева.
