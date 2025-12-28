ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български магьосник предизвика фурор в социалните мрежи
Той е Веселин Долмов-Арсен. Може да го срещнете на опашката в някой магазин във Варна, на гарата, на някоя спирка. В последните два месеца неговите видеа са събрали десетки милиони гледания.
"Имам 18 години практика като магьосник и вече съм изтръпнал от всякаква сценична треска. Там обаче си в неконтролируема среда и не знаеш какво може да се случи и е голям адреналин. Честно казано все едно отивам на банков обир и е много уникално как всеки реагира по уникален начин - заплашват с полиция, тръгват да посягат", разказва пред NOVA Арсен.
Видео с възрастна жена, която иска да го набие, е събрало над 20 млн.гледания. "Много са странни за мен реакциите, но тази баба както беше най-бойна, се оказа с огромно сърце. Ако ни гледа по телевизията, искам да ѝ пожелая Весела Коледа и честита нова година", казва Арсен.
Първоначалният шок често бързо се превръща в смях. А именно смехът е най-голямата магия, която Арсен иска да подари на своята неподозираща публика. Казва, че любовта на хората е най-голямата награда.
След 18 години на сцената, последните два месеца се оказват повратни за Арсен и той иска да използва популярността си и за кауза. Във Варна магьосникът организира улично представление и благотворителен базар в подкрепа на малката Ралица, която се бори с рядката генетична болест "Лий". Лечение струва 600 000 долара.
"Правя благотворителен базар на бившата циркова площадка в квартал "Младост" във Варна и приканвам хората, ако могат да дойдат, и дори да не могат да помогнат със сума пари, могат да помогнат с ненужни вещи, които да се продадат на ниска цена. Но капка по капка вир става. Вярвам в това и доброто не съществува само по Коледа", казва Арсен.
