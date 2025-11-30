ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:50Коментари (0)1340
©
Българската журналистка и кореспондент Диана Гласнова живее в Загреб вече почти 30 години. Нейният път към Хърватия започва през 1996 г., когато животът в София става труден и несигурен за семейството ѝ. Тогава синът ѝ е на 16 години, а ежедневието е белязано от улична престъпност – от дръзки кражби до опасни банди.

Тя открива решение чрез корените на съпруга си, който може да претендира за хърватско гражданство по кръв. Процедурата върви бързо, а семейството заминава за Загреб само година след края на войната в Хърватия.

Днес Диана Гласнова е административен секретар на представителя на българското национално малцинство в градския съвет на Загреб и активно участва в културния живот на българската общност. В Хърватия има две официални организации на българите, които се финансират от държавата за печатни издания и организиране на различни събития.

Последните години разговорите на българите в Хърватия са съсредоточени върху прехода към еврото – процес, който България ще преживее следващата година. По думите на Гласнова, подготовката започва още шест месеца преди официалното въвеждане на новата валута.

"Цените в Хърватия осезаемо се повишават, защото търговците изчисляват новите стойности и закръглят нагоре. Никой не закръглял надолу. Всичко поскъпва, особено услугите – фризьори, хранителни стоки, всичко“, обяснява тя в интервю за Darik Business Review.

Диана отбелязва, че макар банкоматите да не са имали проблем с разплащанията в евро, все още съществува неудобство:

"Банкоматите не дават 50 евро на цяла банкнота. Например, ако ви трябват 300 евро, ви дават купчинка от 10 и 20 евро. Рядко се намират по 50 евро“, казва Гласнова.

Освен икономическите последици, преходът към еврото носи и психологически ефект. Хората получават същата сума, но в по-малко банкноти – вместо 26 банкноти от старата валута, получават 13 евро банкноти. Това създава усещането за по-малко пари и кара хората да планират разходите си по-внимателно.

"Това е психологически шок за много хора, които не са свикнали с новия начин на разпределяне на парите. Те започват да търсят намаления, по-евтини стоки и да планират бюджета си по нов начин“, допълва Гласнова.

Миналата година в Хърватия се случи така нареченият "бойкот на магазините“, който предизвика интересни реакции сред хората и бе повторен и в други страни, включително България. Диана обяснява, че ефектът е бил видим само в първия петък, когато повечето хора действително не влизат в магазините. Още във втория петък част от тях започват да пазаруват отново, а до третия и четвъртия ден ефектът вече е почти изчезнал.

Правителството се опитва да реагира, като обявява списък с "защитени“ цени на 70 основни хранителни продукта като захар, брашно, олио и мляко. Въпреки това, според Гласнова, практическото приложение е затруднено:

"Големите магазини бяха длъжни да слагат стоките с фиксираните цени на определени площи. Тези площи са така замаскирани, че за да ги намеря, трябва да изгубя половин час в магазина. В резултат хората купуват по-малко или се примиряват с неудобствата, а ефектът от бойкота се изчерпва бързо“, казва тя.

Така преживяванията на българите в Хърватия показват, че преходът към еврото не е само икономически процес, но и психологическо предизвикателство, което изисква адаптация и внимателно планиране на бюджета.


Още по темата: общо новини по темата: 1440
30.11.2025 Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11.2025 Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
29.11.2025 Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
29.11.2025 Еврото идва: Време е да помислите за стотинките и металните левчета
29.11.2025 Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
28.11.2025 Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването към еврото в новогодишната нощ
предишна страница [ 1/240 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
14:12 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Национална волейболна лига за жени 2024/2025
България в еврозоната
Президентски избори 2026 година
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: