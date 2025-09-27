© виж галерията Имената на българска гражданка са включени в списък на лицата, заподозрени за екстремистка дейност или тероризъм в Русия. Списъкът е на Федералната служба по финансов мониторинг на РФ се обновява периодично, като имената се публикуват в група в Telegram.



Имената на Даниела Златомирова Кехайова от Хасково фигурират в списък от 16 януари 2024 година, като не се посочва какво е обвинението към нея. През февруари тази година списъкът е допълнен с имената на Росица Георгиева, също българска гражданка. При актуализацията на списъка, пред имената на Росица Георгиева е поставено кръстче.