|Българка: Надцакаха ни със сметката в гръцки плажен бар
Жената е плажувала на Амфиполи в известен бийч бар.
"По мои сметки трябваше да платим 45 евро, но сервитьорката, без да дава бележка, каза 60 евро. Други хора също са излъгани, доколкото виждам от публикации във Фейсбук страницата им. Искайте си бележките", разказва жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 654
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Още новини от Национални новини:
Много дъжд до часове, ето къде!
13:55 / 18.08.2025
Доматите и картофите поевтиняват, а свинското, сиренето и олиото ...
13:50 / 18.08.2025
Ще има рязко вдигане на заплатите
13:51 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
12:01 / 18.08.2025
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:41 / 18.08.2025
Калин Стоянов: Това е повече от скандално
11:42 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
