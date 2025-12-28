ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България за първи път стана домакин на това мащабно състезание
За първи път не само университетът, но и България е домакин на това мащабно състезание.
"Всъщност то се подготвяше през последните 15 години, откакто дебатите съществува в България. Мечтали сме за този ден в продължение на много, много години. Говорили сме за него и сега, виждайки, че вече се е случило, виждайки толкова много участници – усещането наистина е невероятно“, каза Румен Маринов от сцената на аула "Максима“ и съобщи впечатляващи цифри за турнира - 320 отбора и 280 съдии.
"Турнирът е около 60% по-голям от последния WUDC и на практика e най-големият ни турнир след COVID пандемията. Това само показва колко жизнена, развиваща се и устойчива е нашата глобална общност“, допълни Маринов и подчерта:
"Всичко това обаче нямаше да бъде възможно без помощта на Университета за национално и световно стопанство. Те не само ни предоставят едно от най-модерните и високотехнологични пространства за провеждане на дебати, но и изключително добре отговарят на всички нужди – стрийминг, електронни системи, достъпност и всички онези малки детайли, които реално правят турнира възможен. Освен това университетът е и много голям наш партньор – на Българската асоциация по дебати (Bulgarian Debate Association -BDA) и те ни подкрепят не само за този турнир, но и за международни турнири като Sofia Open и други национални турнири, които организираме“.
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров започна словото си с възклицание на възхищение от пълната зала: "Добре дошли сте в този много стар и авторитетен университет, който тази година отбеляза 105 години, с много уважавани възпитаници - зад тази зала може да видите нашата стена на славата с, може би, около 150 министри, завършили този бизнес университет, както и 12 министър-председатели. Ние сме много горди с нашите възпитаници. Както и с това, че някои от тях участват в организирането на този впечатляващ турнир. Когато преди няколко години разбрахме, че някои от нашите завършили студенти участват много активно в тези турнири по дебати – много бързо влязохме в контакт и установихме едно много ползотворно сътрудничество.“
Ректорът разказа, че когато са го попитали дали университетът би бил домакини на този шампионат, без колебание е взето решението, че това е много интересно и хубаво събитие, трябва да се случи в УНСС.
"Наистина искам да ви поздравя за вашата смелост и кураж да дойдете в България, да пътувате по време на коледните празници и да участвате в това световно първенство. Аплодисментите са за вас. Пожелавам ви успех. Знам, че ще има само няколко шампиона, но във всеки случай участието е изключително важно“, заключи проф. Димитров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени
15:12 / 28.12.2025
Лекари се борят за живота на 16-годишното момче след тежка катаст...
13:15 / 28.12.2025
Ето кога ще са ваканциите на учениците през 2026 г.
12:18 / 28.12.2025
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети
13:14 / 28.12.2025
В каква валута трябва да получаваме рестото?
11:29 / 28.12.2025
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебет...
10:35 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS