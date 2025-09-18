ЗАРЕЖДАНЕ...
|България си завоюва 89 медала от олимпиади по природни науки
"Знаем, че зад вашите постижения не седи само талант, а и много упоритост, както и един човек, който го е подготвял, затова поздравявам и вашите преподаватели и родители", каза просветният министър.
"Чувстваме се горди, че поколението, което расте след нас ще развява гордо българския флаг. До края на годината ще имаме още медали до края на годината", добави премиерът Росен Желязков.
Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект донесоха на страната ни 39 медала от най-престижните световни състезания: 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.
Общият брой отличия от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади от началото на годината до момента е 89, като предстоят още три надпревари.
