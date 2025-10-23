ЗАРЕЖДАНЕ...
|България се възхити от участието на дванайсетокласничка в "Стани богат"
Златен медалист по астрономия и астрофизика,част от българския олимпийски отбор, Елена стигна до сумата от 5000 лв., където я препъна въпросът за Лайденската стъкленица, която на практика е първият кондензатор.
Средствата, които Елена спечели, ще отидат за каузата на училището, за която 5000 лв. на стола на богатството спечели и съученикът й Преслав Тошев. С парите ще се закупи соларна пейка с възможност за зареждане на мобилни устройства – част от училищен проект за изграждане на екостая.
Зрителите, гледали предаването преди дни, останаха впечатлени от знанията на младата дама:
"Това младо момиче блесна със знания, увереност и култура. Истинско удоволствие е да видиш участник, който съчетава интелект, класа и достойно поведение. Бъдещето изглежда по-обнадеждаващо, когато има млади хора като нея - знаещи, будни и вдъхновяващи надежда. Поздравления!"
"Браво на Елена. МГ "Баба Тонка" е най- добрато училище в Русе. Действително децата не могат да преброят медалите и отличията, които печелят на математически състезания. Браво и успех на това умно и амбициозно момиче!", коментираха зрители.
