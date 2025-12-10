ИЗПРАТИ НОВИНА
България под прожекторите: Световни медии излъчват протеста в столицата
Автор: Елиза Дечева 20:49
© Reuters
България отново е под светлината на прожекторите на международните медии. Антиправителственият протест в София тази вечер е излъчван на живо от Reuters в социалните мрежи.

"Протест пред българския парламент заради вота на недоверие. Българската опозиционна коалиция призова хората да се присъединят към протеста пред парламента, тъй като правителството е изправено пред вот на недоверие", гласи текстът към публикацията на Reuters.

"Фокус" припомня, че хиляди граждани изразяват недоволството си днес от управляващите в София и в редица други градове в страната. Хората скандират "оставка" и "мафия". 

Към този момент протестът в столицата протича мирно. Въпреки това от СДВР съобщиха, че има над 25 задържани на контролно-пропускателните пунктове заради носенето на опасни предмети.


10.12.2025 Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
10.12.2025 Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на София
10.12.2025 На протестите в Пловдив - чуват се гърмежи
10.12.2025 Хилядите протестиращи в Пловдив се обединиха в шествие
10.12.2025 Започна поредният антиправителствен протест в центъра на София
10.12.2025 Разногласия между двата протеста в Пловдив
Започна поредният антиправителствен протест в центъра на София
18:52 / 10.12.2025
18:52 / 10.12.2025
Силви Кирилов: Младите лекари ще получат предвидените средства от...
18:14 / 10.12.2025
18:14 / 10.12.2025
Мария Цънцарова с първи думи за чашата, която разбуни духовете
17:29 / 10.12.2025
17:29 / 10.12.2025
В ход е процедурата за жп връзката между България и Република Сев...
16:22 / 10.12.2025
16:22 / 10.12.2025
Два часа по-рано: Студенти започнаха протестно шествие срещу влас...
16:17 / 10.12.2025
16:17 / 10.12.2025
МЗХ с много добра новина за земеделските стопани – ще се връщат п...
15:13 / 10.12.2025
15:13 / 10.12.2025

Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
19:05 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
09:00 / 10.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
10:54 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
20:53 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
16:09 / 08.12.2025
