|България под прожекторите: Световни медии излъчват протеста в столицата
"Протест пред българския парламент заради вота на недоверие. Българската опозиционна коалиция призова хората да се присъединят към протеста пред парламента, тъй като правителството е изправено пред вот на недоверие", гласи текстът към публикацията на Reuters.
"Фокус" припомня, че хиляди граждани изразяват недоволството си днес от управляващите в София и в редица други градове в страната. Хората скандират "оставка" и "мафия".
Към този момент протестът в столицата протича мирно. Въпреки това от СДВР съобщиха, че има над 25 задържани на контролно-пропускателните пунктове заради носенето на опасни предмети.
