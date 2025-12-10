© Reuters виж галерията България отново е под светлината на прожекторите на международните медии. Антиправителственият протест в София тази вечер е излъчван на живо от Reuters в социалните мрежи.



"Протест пред българския парламент заради вота на недоверие. Българската опозиционна коалиция призова хората да се присъединят към протеста пред парламента, тъй като правителството е изправено пред вот на недоверие", гласи текстът към публикацията на Reuters.



"Фокус" припомня, че хиляди граждани изразяват недоволството си днес от управляващите в София и в редица други градове в страната. Хората скандират "оставка" и "мафия".



Към този момент протестът в столицата протича мирно. Въпреки това от СДВР съобщиха, че има над 25 задържани на контролно-пропускателните пунктове заради носенето на опасни предмети.