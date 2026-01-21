ИЗПРАТИ НОВИНА
България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41
България се нарежда на 62-ро място в света по индекс на военната мощ. Това става ясно от оценката на онлайн платформата Global Firepower, предаде БГНЕС. 

Използвайки 60 показателя за определяне на индекс на военна мощ за всяка страна – сред които население, численост на действащия военен състав, въоръжение, бюджет, ресурси, география и логистика – Global Firepower оценява кои държави разполагат с най-мощните въоръжени сили.

Класацията се базира на показателя PowerIndex (PwrIndx), като по-ниската стойност означава по-голяма военна мощ.

Първите шест държави в класацията за 2025 г. остават непроменени спрямо 2024 г. Първото място се заема от САЩ, следвани от Русия, Китай и Индия. 5-то и 6-то място се заемат съответно от Южна Корея и Великобритания. 

В сравнение със съседните ни държави, България се намира пред Сърбия, която заема 63-то място и Северна Македония – 112 място. Страната ни обаче изостава от Турция (9-то място), Гърция (30-то място) и Румъния (51-во място). Позицията на България не се е променила спрямо 2024 г.

В сравнение с 2024 г., Франция изпреварва Япония и заема 7-мо място, изкачвайки се с 4 позиции.  Германия се изкачи от 19-то на 14-то място, Израел – от 17-то на 15-то, докато Иран се смъкна с две позиции и вече е непосредствено под Израел. Украйна също отбеляза спад, като се придвижи от 18-то на 20-то място.

Албания отбелязва значителен напредък, като се е изкачила от 90-то до 78-мо място. Косово се намира едва на 141-во място от общо 145 оценени държави.








