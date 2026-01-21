ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ
Използвайки 60 показателя за определяне на индекс на военна мощ за всяка страна – сред които население, численост на действащия военен състав, въоръжение, бюджет, ресурси, география и логистика – Global Firepower оценява кои държави разполагат с най-мощните въоръжени сили.
Класацията се базира на показателя PowerIndex (PwrIndx), като по-ниската стойност означава по-голяма военна мощ.
Първите шест държави в класацията за 2025 г. остават непроменени спрямо 2024 г. Първото място се заема от САЩ, следвани от Русия, Китай и Индия. 5-то и 6-то място се заемат съответно от Южна Корея и Великобритания.
В сравнение със съседните ни държави, България се намира пред Сърбия, която заема 63-то място и Северна Македония – 112 място. Страната ни обаче изостава от Турция (9-то място), Гърция (30-то място) и Румъния (51-во място). Позицията на България не се е променила спрямо 2024 г.
В сравнение с 2024 г., Франция изпреварва Япония и заема 7-мо място, изкачвайки се с 4 позиции. Германия се изкачи от 19-то на 14-то място, Израел – от 17-то на 15-то, докато Иран се смъкна с две позиции и вече е непосредствено под Израел. Украйна също отбеляза спад, като се придвижи от 18-то на 20-то място.
Албания отбелязва значителен напредък, като се е изкачила от 90-то до 78-мо място. Косово се намира едва на 141-во място от общо 145 оценени държави.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес е Бабинден по стар стил
08:06 / 21.01.2026
Жълт код за опасно време
08:05 / 21.01.2026
Първата задача пред Йотова е да започне консултации за избор на н...
22:39 / 20.01.2026
Кацарчев: Пределните цени са работещи във фармацията, но масовите...
21:47 / 20.01.2026
Председателят на КС: Едва след произнасянето на магистратите офиц...
23:18 / 20.01.2026
Стартовата учителска заплата се увеличава
21:16 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
08:02 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS