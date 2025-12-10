ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра на Виена
Центърът на Виена се оглавява от виковете на българите там, които скандират "Оставка". В протеста са се включили хора от различни възрасти, обединени от една идея, а именно свалянето на правителството.
Недоволното българско общество във Виена излезе на митинга с подготвени оригинални плакати, с които още по-категорично заяви позицията си.
"Фокус" припомня, че антиправителствени протести се провеждат в голяма част от страната.
Освен че сънародниците ни зад граница излязоха, за да изразят своето недоволство от управляващите, чуждестранната медия Reuters излъчи кадри на живо от нестихващия протест в "Триъгълника на властта" в София.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 116
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
21:52 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
20:21 / 10.12.2025
Започна поредният антиправителствен протест в центъра на София
18:52 / 10.12.2025
Силви Кирилов: Младите лекари ще получат предвидените средства от...
18:14 / 10.12.2025
Мария Цънцарова с първи думи за чашата, която разбуни духовете
17:29 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS