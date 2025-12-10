© Фокус Протести срещу правителството се провеждат не само в България. Стотици български сънародници във Виена също излязоха тази вечер, за да покажат, че не са доволни от управляващите в родината им. Това казаха пред "Фокус" очевидци на масовото мероприятие в австрийската столица.



Центърът на Виена се оглавява от виковете на българите там, които скандират "Оставка". В протеста са се включили хора от различни възрасти, обединени от една идея, а именно свалянето на правителството.



Недоволното българско общество във Виена излезе на митинга с подготвени оригинални плакати, с които още по-категорично заяви позицията си.



"Фокус" припомня, че антиправителствени протести се провеждат в голяма част от страната.



Освен че сънародниците ни зад граница излязоха, за да изразят своето недоволство от управляващите, чуждестранната медия Reuters излъчи кадри на живо от нестихващия протест в "Триъгълника на властта" в София.



