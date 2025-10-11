ИЗПРАТИ НОВИНА
Българинът от флотилия "Сумуд": Отведоха ни в затвор с максимална сигурност в пустинята 
Автор: ИА Фокус 13:06Коментари (0)294
© NOVA
Часове след като се завърна в България, пред камерата на NOVA застана Васил Димитров - българинът, който беше задържан от израелските власти, като част от Глобалната флотилия "Сумуд". Плавателните съдове опитваха да стигнат до Ивицата Газа, в опит да доставят хуманитарни продукти, но и да привлекат световното внимание към кризата. Именно на една от задържаните лодки беше и нашият сънародник.

Точно преди флотилията “Сумуд" да стигне до бреговете на Газа, тя е спряна. На една от лодките е капитан Васил Димитров.

"Специално съм мен и към "Гранде блу" не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и в продължение на над 7 часа я управляваха до пристанището на Ашдод.  Доста грубо ни влачиха по земята, държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел", разказа Димитров.

Така, след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи.

Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг от социалните мрежи.

"С поредица от  дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", допълва той.

И така тръгват на път.

"Ние бяхме няколко човека, които имат опит в морето и знаят как да управляват и се редувахме", допълва той.

Мисията им е да занесат хуманитарна помощ като храна и медикаменти , да се отвори хуманитарен коридор и да се обърне общественото внимание към Газа. Знаят, че шансът е малък.

"В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет", допълва Димитров.

След ареста от израелските власти и отвеждането му в затвор следват дълги часове, през които близките му не знаят какво се случва.

"Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде и ме посети, и си свърши работата да предаде информация на близките ми къде се намирам", разказва още Васил.

А след като новината за флотилията заля всички световни медии, специално внимание се обърна на момента, в който евродепутатката от Франция изхвърля мобилния си телефон преди да бъде арестувана.

"Не само тя си изхвърли телефона, но и всеки един от нас го направи. Тава беше начинът да защитим себе си. Ние се пазихме от преследвания занапред", допълва Васил Димитров.


