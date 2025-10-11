ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българинът от флотилия "Сумуд": Отведоха ни в затвор с максимална сигурност в пустинята
Точно преди флотилията “Сумуд" да стигне до бреговете на Газа, тя е спряна. На една от лодките е капитан Васил Димитров.
"Специално съм мен и към "Гранде блу" не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и в продължение на над 7 часа я управляваха до пристанището на Ашдод. Доста грубо ни влачиха по земята, държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел", разказа Димитров.
Така, след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи.

"С поредица от дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", допълва той.
И така тръгват на път.
"Ние бяхме няколко човека, които имат опит в морето и знаят как да управляват и се редувахме", допълва той.
Мисията им е да занесат хуманитарна помощ като храна и медикаменти , да се отвори хуманитарен коридор и да се обърне общественото внимание към Газа. Знаят, че шансът е малък.
"В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет", допълва Димитров.
След ареста от израелските власти и отвеждането му в затвор следват дълги часове, през които близките му не знаят какво се случва.
"Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде и ме посети, и си свърши работата да предаде информация на близките ми къде се намирам", разказва още Васил.
А след като новината за флотилията заля всички световни медии, специално внимание се обърна на момента, в който евродепутатката от Франция изхвърля мобилния си телефон преди да бъде арестувана.
"Не само тя си изхвърли телефона, но и всеки един от нас го направи. Тава беше начинът да защитим себе си. Ние се пазихме от преследвания занапред", допълва Васил Димитров.
