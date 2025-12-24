ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българи: Ще празнуваме по-скромно
Автор: ИА Фокус 16:00Коментари (0)194
©
Цените на храните, другите стоки и услугите непрекъснато се повишават и това удря все по-осезаемо по джоба на голямата част от българите.

Как поскъпването на живота ще повлияе на празненствата ви за Коледа и Нова година? Това бе въпросът ни към вас в последната ни за 2025 г. анкета на сайта на телевизия Bulgaria ON AIR.

Преди изтичането на възможността за участие в анкетата, общо 4400 души дадоха своя глас, избирайки един от четирите възможни отговора.

Цели 70% от гласувалите признават, че поскъпването на живота им се отразява сериозно и засяга и предстоящите празници.

"Оказва сериозно влияние. Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата" - този отговор са избрали 70% от хората.

"Поскъпването се усеща, но имам спестявания, с които ще осъществя всичко запланувано за празниците" - на този отговор са се спрели други 16% от участвалите в анкетата ни.

Три процента от гласувалите споделя, че ще разчитат на заеми, за да изкарат нормално празничните дни около Коледа и Нова година.

"Няма да ми повлияе и няма да се лиша от нещо. Инфлацията не засяга сериозно доходите" - този отговор са избрали 11% от отговорилите на въпроса ни.


Още по темата: общо новини по темата: 176
24.12.2025 Здравка Евтимова: Животът е един безкраен роман. В него има и тъжни
страници
24.12.2025 Пловдивчанин: Вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква
24.12.2025 Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12.2025 Гърци превзеха Банско
24.12.2025 Заредете се с търпение, опашките са големи
24.12.2025 Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимното
море
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Клиенти: Възрастни жени на Юндола започнаха да ни кълнат – и на б...
13:58 / 24.12.2025
НИМХ публикува прогнозата за 25 декември
13:19 / 24.12.2025
Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година
13:20 / 24.12.2025
БНБ посочи: Домакинствата държат в банките депозити за над 100 мл...
12:26 / 24.12.2025
Българското правителство предложи на Северна Македония спешни дос...
12:10 / 24.12.2025
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за б...
12:38 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Зловещо ПТП на пътя Пловдив - Пещера
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: