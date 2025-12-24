Българи: Ще празнуваме по-скромно

© Цените на храните, другите стоки и услугите непрекъснато се повишават и това удря все по-осезаемо по джоба на голямата част от българите.



Как поскъпването на живота ще повлияе на празненствата ви за Коледа и Нова година? Това бе въпросът ни към вас в последната ни за 2025 г. анкета на сайта на телевизия Bulgaria ON AIR.



Преди изтичането на възможността за участие в анкетата, общо 4400 души дадоха своя глас, избирайки един от четирите възможни отговора.



Цели 70% от гласувалите признават, че поскъпването на живота им се отразява сериозно и засяга и предстоящите празници.



"Оказва сериозно влияние. Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата" - този отговор са избрали 70% от хората.



"Поскъпването се усеща, но имам спестявания, с които ще осъществя всичко запланувано за празниците" - на този отговор са се спрели други 16% от участвалите в анкетата ни.



Три процента от гласувалите споделя, че ще разчитат на заеми, за да изкарат нормално празничните дни около Коледа и Нова година.



"Няма да ми повлияе и няма да се лиша от нещо. Инфлацията не засяга сериозно доходите" - този отговор са избрали 11% от отговорилите на въпроса ни.