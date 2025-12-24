ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българи: Ще празнуваме по-скромно
Как поскъпването на живота ще повлияе на празненствата ви за Коледа и Нова година? Това бе въпросът ни към вас в последната ни за 2025 г. анкета на сайта на телевизия Bulgaria ON AIR.
Преди изтичането на възможността за участие в анкетата, общо 4400 души дадоха своя глас, избирайки един от четирите възможни отговора.
Цели 70% от гласувалите признават, че поскъпването на живота им се отразява сериозно и засяга и предстоящите празници.
"Оказва сериозно влияние. Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата" - този отговор са избрали 70% от хората.
"Поскъпването се усеща, но имам спестявания, с които ще осъществя всичко запланувано за празниците" - на този отговор са се спрели други 16% от участвалите в анкетата ни.
Три процента от гласувалите споделя, че ще разчитат на заеми, за да изкарат нормално празничните дни около Коледа и Нова година.
"Няма да ми повлияе и няма да се лиша от нещо. Инфлацията не засяга сериозно доходите" - този отговор са избрали 11% от отговорилите на въпроса ни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 176
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиенти: Възрастни жени на Юндола започнаха да ни кълнат – и на б...
13:58 / 24.12.2025
НИМХ публикува прогнозата за 25 декември
13:19 / 24.12.2025
Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година
13:20 / 24.12.2025
БНБ посочи: Домакинствата държат в банките депозити за над 100 мл...
12:26 / 24.12.2025
Българското правителство предложи на Северна Македония спешни дос...
12:10 / 24.12.2025
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за б...
12:38 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS