Бръснарница се оля - 22 евро за мъжко подстригване
Автор: Марияна Стойчева 17:29
© ФОКУС
Изненадваща проверка на Националната агенция по приходите (НАП) получи бръснарница след сигнал за необосновано покачване на цените на търговските услуги. Това съобщи говорителят на НАП Анна Митова, предаде репортер на ФОКУС

Сигналът сочи, че бръснарницата е вдигнала цените си два пъти в кратък период. Според подадената информация цената за мъжко подстригване е била увеличена от 35 на 40 лева малко преди 1 януари. На 2 януари обаче клиент е установил, че услугата вече струва 22 евро.

"Инспекторите ще снемат наличните в момента цени в обекта и ще изискат информация за стойностите им преди 1 януари. Данните ще бъдат сравнени и при установени нарушения ще бъде съставен акт", каза Митова. 

"От началото на годината до сега сме получили над 1000 сигнала, 40%, от които са на територията на град София", каза още говорителката на НАП и посочи, че приходната агенция работи приоритетно по сигнали за нередности в сферата на услугите. Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите(КЗК).

Митова даде и справка колко обекта са инспектирани от началото на проверките: 

"От началото на годината приоритетно сме проверили над 500 фризьорски и козметични салона. Също така над 90 паркинга, 174 фитнес зали, 24 обекта, които предоставят преводи и легализация, 28 обекта за образователни услуги, а от октомври месец до сега сме проверили над 600 хранителни магазини". 

Към момента НАП е констатирала 28 нарушения, пряко свързани с необосновано покачване на цените. Издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лева. 

Анна Митова подчерта, че по проверките на терен работят близо 400 служители на Агенцията.

"Бройката е динамична, тъй като сме мобилизирали целия наличен капацитет. При необходимост ще бъдат включени и колеги от други функции на НАП“, допълни тя.

Търговците имат 5-дневен срок за предоставяне на изисканата информация относно ценообразуването си.



Искам тази шефка да ми направи щателна проверка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

