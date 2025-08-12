ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер: Подсъзнанието на българина работи така: "Трябва да купя до края на годината"
Все повече българи искат да вложат спестяванията си в имоти - или казано по друг начин - да "обърнат" левовете си в апартаменти преди официалното приемане на еврото у нас. Търсенето расте, а лихвите на жилищните кредити спадат.
"Отчитаме в момента засилено търсене на хората да инвестират в недвижими имоти. Самото подсъзнание на българина работи така: "Трябва да купя до края на годината", каза пред Bulgaria ON AIR мениджърът във фирма за недвижими имоти Юлиана Шехерова.
"Лихвите продължават да са на рекордно ниско ниво, дори леко намаляват. Продължава под 2,5% да е средната лихва за всички нови ипотечни кредити", отбеляза кредитният консултант Деян Василев.
Само за юни новоотпуснатите жилищни кредити са на стойност 994 млн. лева, а за първите шест месеца на 2025 г. – 4,7 млрд. лева.
"Банките обаче не дават кредити на "куцо и сакато", като през 2008 г. Банките дават кредити на хора със средни и високи доходи. Ако преди средната месечна вноска беше около 800 лв., сега има домакинства, за които 1000-1500 лв. месечна вноска за ипотечен кредит не им тежи. Това позволява да теглят много по-високи кредити", посочи Василев.
Според експерти ниските лихви на кредити ще се запазят и след 1 януари догодина, защото не зависят пряко от въвеждането на еврото.
От имотния бранш смятат, че до края на годината няма как да се направи точна прогноза за цените на жилищата след приемането на еврото.
