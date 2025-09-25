ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
"Една от причините е притеснението от непознатото – какво ще се случи след приемането на еврото. Затова много хора бързат да направят покупка преди този момент. Важно е обаче да се знае, че банките у нас са стабилни и кредитират изключително отговорно“, коментира в ефира на NOVA NEWS кредитният консултант Симеон Борисов.
По думите му, за да бъде заемът безопасен за бюджета, кредитната задлъжнялост не бива да надвишава 30% от доходите, въпреки че банките допускат и до 50 на сто. Освен това по-високото самоучастие – от 20 до 30%, е по-сигурен вариант от минималните 10%, които се изискват от банките.
По отношение на търсенето на имоти брокерът Ема Данева очертава два основни профила на купувачи – млади семейства, които искат да подобрят жилищните си условия, и инвеститори. "Наблюдаваме засилено търсене на ново строителство. Панелните и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество. В повечето случаи покупките са за лично ползване, макар че има и такива, които гледат на имотите като на инвестиция“, обясни Данева.
И двамата експерти са категорични, че за хората, които имат нужда от нов дом, моментът е подходящ. Лихвените проценти остават рекордно ниски – около 2,44%, а доходите и депозитите растат. "Когато говорим за жилище за лично ползване, няма смисъл да чакаш години. Ако имаш нужда, сега е добър момент за покупка“, посочи Борисов.
Специалистите обаче предупреждават – решението трябва да бъде добре обмислено, за да не се превърне кредитът в тежест в дългосрочен план.
