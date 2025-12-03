ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
"Това значи, че Пеевски е отчаян. Протестът го прати в ъгъла. Не сработиха и провокациите. Днес се видя и страхът в очите му. Трябва да продължим напред, за да доведем нещата докрай. Оставка и избори", пише още Божанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 47
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
19:21 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите ис...
20:43 / 03.12.2025
Хампарцумян: Управляващите прекалиха с арогантността и ниската ст...
19:23 / 03.12.2025
Нужно ли е всеки месец да се ходи при джипито с рецептурната книж...
22:29 / 03.12.2025
Бойко Борисов: Скоро ще разберете как се стигна до годежа, сватба...
18:39 / 03.12.2025
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гл...
17:13 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS