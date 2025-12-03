Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла

© Plovdiv24.bg Пеевски извади от нищото етническата карта, твърдейки, че някой дели гражданите. Нищо подобно. На протеста беше казано следното: "единственото разделение е на "грабещи" и "грабени". Това написа съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов във Facebook.



"Това значи, че Пеевски е отчаян. Протестът го прати в ъгъла. Не сработиха и провокациите. Днес се видя и страхът в очите му. Трябва да продължим напред, за да доведем нещата докрай. Оставка и избори", пише още Божанов.