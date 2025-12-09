Божидар Божанов: Контрапротестите са фалш и театър! 

© Facebook Контрапротестите винаги са жалък опит на властта (в случая - на Пеевски, който олицетворява властта) да се прелегитимира след загуба на легитимност заради мащабни протести. И никога не успяват, защото е видимо за всички, че са фалш и театър. Това написа в своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по отношение на провелите се протести в 24 населени места в подкрепа на правителството, организирани от "ДПС-Ново Начало".



"Само че тук има и нещо много по-лошо - Делян Пеевски, чрез неговите подизпълнители, заплашва хората, че ако не отидат на неговите контрапротести, ще си загубят работата или ще бъдат санкционирани. Кара хора с ТЕЛК да се качват на автобуси и да пътуват, за да засвидетелстват любовта си към него", написа още Божанов и допълни:



"За хората" вече звучи не комично, а гротескно. Заради тези панически и неадекватни ходове, правителството, за което се е залепил Пеевски, още по-стремглаво губи легитимност. Защото Пеевски делегитимира всяко правителство със своята арогантност, прекраляване и преяждане с власт".



Божанов призова утре хора да дойдат на антиправителствения протеста пред сградата на Народното събрание в 18:00 часа.



