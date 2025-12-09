ИЗПРАТИ НОВИНА
ДПС събра симпатизанти на протести в над 20 града
Автор: Георги Кирилов 20:19Коментари (0)283
Мирни протести под наслов "Не на омразата!" се проведоха в повече от 20 града с начален час 18:00.

Десетки хиляди излязоха по площадите в Белица, Руен, Видин, Велико Търново, Кърджали, Силистра, Шумен, Русе, Разград, Враца, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Монтана, Луковит, Дулово, Ветово, Плевен, Сливен, Смолян, Крушари, Ямбол, Ботевград, Търговище, Асеновград, Сърница и Провадия.

Митингите са организирани от местните централи на "ДПС-Ново начало" и събраха членове и симпатизанти. Гражданите се обявяват против етническото противопоставяне. В една част от градовете са инсталирани сцени, чува се музика.

Протестиращите искат "стабилно управление“, което според тях е важно, за да могат проблемите им да бъдат решени.

Хората развяват знамето на България, на Европейския съюз, както и плакати на ДПС. Част от протестиращите бяха извозени с автобуси от самите общини.

"Хиляди, хиляди хора има в центъра на град Белица. Благодаря за подкрепата от хората на общините Якоруда, Сатовча, Гърмен, Струмяни, Петрич, Благоевград. Имаме сериозна подкрепа от цялата област. Хората искат мир и спокойствие.

Мога да ви кажа, че тук, в град Белица, е един истински празник" заяви кметът на Белица Радослав Ревански.

"Изключително нескопосано обвинение от провалените политици на ППДБ е твърдението им за етническата карта. В центъра на град Белица има присъстващи от всички български граждани, независимо от своя етнос, религия или произход.

Няма такова насаждане на омраза. Кирил Петков, който призова за шествие към нашата централа, когато чухме възгласите: “Турци вън“…. ние веднага отговорихме, че няма да влезем в този филм.

Ние не искаме разделение, напротив. Всички ние сме български граждани и с този митинг тук, в Белица, и с митингите в цялата страна, това казваме на България. Ние обичаме нашата родина, не искаме разделение, искаме сигурност.

Само така можем да бъдем щастливи. Хиляди млади хора има тук сред нас, които ме правят наистина щастлив", завърши Ревански.



Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет по...
16:31 / 09.12.2025
Най–голямата писта за моторни спортове на Балканите вече носи име...
16:13 / 09.12.2025
ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за...
16:15 / 09.12.2025
ИА ГИТ: Oстаналите дни отпуск от 2023 г. могат да се използват до...
15:08 / 09.12.2025
Това е най-голямото село в Родопите и четвърто по население в цял...
14:59 / 09.12.2025
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките...
13:39 / 09.12.2025

