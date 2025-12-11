Борисов: През това управление няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка

© Първа реакция на Бойко Борисов след подадената оставка от правителството:



"Благодаря лично на Слави Трифонов и на колегите от БСП, че свършехме много работа. Изказването на Росен Желязков от днес бе брилянтно.



По време на това управление няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, няма нито една корупционна сделка", заяви лидерът на ГЕРБ в централата на партията в София.



"Вижте иронията – Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО, историята след това заличи партиите им, ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната, и за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Защото аз когато имам проблем с децата или с младите около мен, най-лесно е да го набиеш и да му кажеш, че нищо не разбира – тогава оставаш неразбран, когато седнеш и внимателно обясниш, те те разбират. Тези деца на площада, те са нашите деца. Защо им се сърдим, че искат да мечтаят, да имат мечти?“, каза той.



И направи равносметка за работата на ГЕРБ:



"Аз не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме. Мечтата на младите хора да пътуват и отвъд Дунава, а в цяла Европа, да плащат в евро – всичко това се случи при това правителство, а не при предишните четири. 27 г. България беше под мониторингов механизъм, при това правителство, този механизъм падна. Всичко това е в полза на най-младите, възрастните не пътуват толкова често и се плашат от еврото“.



"Лидерите, които са на площада – говоря за тези от ДБ, исторически, те не са участвали в нито едно важно нещо, свързано с България, за което те претендират, че са най-важни. Те не поискаха конвергентен доклад, проспаха трите години, за да дойде Желязков, да го поиска, ГЕРБ да го подкрепи, заедно с всички останали и единодушно евроинституциите направиха така, че България да е в най-белия клуб, в Европейския банков съюз и в еврозоната“, каза още Борисов.



И отправи единствена забележка към Росен Желязков:



"Имам само една забележка към Росен от изказването. Ние не можем да се разсърдим на децата си, не можем да се разсърдим на хората. Да, с пръст трябва да посочим отговорните за това и те са Радев, Василев, Денков, Атанасов, Мирчев. Защо не ни вкараха в еврозоната, по сухопътните граници в Шенген?“, попита той.