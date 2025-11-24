ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борислав Михайлов е приет в столична болница
Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишната легенда на Левски и българския футбол.
В последните години Борислав Михайлов стои доста настрани от буйния футболен живот у нас, след като години наред беше начело на родната централа.
Съвсем наскоро той имаше голям повод за радост в личен план - на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години, припомня "Блиц".
