Борислав Михайлов е приет в столична болница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:03Коментари (0)1895
© БНТ
Бившият президент на БФС Борислав Михайлов е приет в столична клиника. Боби се е почувствал зле в дома си късно снощи, след което спешно е откаран в болница "Токуда". Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишната легенда на Левски и българския футбол. 

В последните години Борислав Михайлов стои доста настрани от буйния футболен живот у нас, след като години наред беше начело на родната централа. 

Съвсем наскоро той имаше голям повод за радост в личен план - на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години, припомня "Блиц".







