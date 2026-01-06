Борислав Цаков: Зимните гуми са задължителни дори при липсата на сняг и сух асфалт

© ФОКУС Колата трябва да е подготвена за движение в зимни условия и всичко трябва да става меко и плавно, без резки движения на волана и на спирачка. Това каза журналистът Борислав Цаков от "Прес Авто Клуб България“ в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.



Зимните гуми са задължителни дори при липсата на сняг и сух асфалт през зимата, подчерта той. Те работят много по-добре като сцепление и контакт с повърхността на асфалта при температури под 7 градуса. През последните 7-8 години се наблюдава нарастваща тенденция на използване на всесезонни гуми заради променящите се климатични условия, отбеляза Борислав Цаков. "Много зависи от колата, но един добър автомобил със задвижване 4х4 напълно спокойно може да се движи с всесезонни гуми“, допълни Цаков.



В България има само едно място, на което човек може да се учи да кара при зимни условия, което е изключително важно. За сравнение, в Австрия, Швейцария и скандинавските страни има множество такива полигони, добави гостът. "Трябва да караш, за да усетиш как колата се държи на сняг, на лед. Всичко е въпрос на опит – когато подадеш рязко газ какво се случва, когато натиснеш спирачката какво се случва. Човек трябва да е усетил в ръцете си какво става без да има опасност. Тогава знае какво да прави“, обясни експертът.



Спазването на дистанция и добрата видимост са изключително важни за безопасността на движение, особено през зимния сезон. Запотяването на стъклата намалява видимостта, затова използването на климатик е препоръчително.



Борислав Цаков коментира и искането на Европейския съюз за забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г. "За мен нито логически, нито практически може да се обоснове такова решение. Причините за това са много и дори зелените би трябвало да са наясно с това. Всички говорят за въглеродния отпечатък, но пораженията, които производството на батериите и на електрическите автомобили нанасят на природата, са много по-обширни и всеобхватни, отколкото пораженията от отработените газове на автомобилите с двигатели с вътрешно горене, които през последните 10-15 години бяха много усъвършенствани от тази гледна точка. И бензиновите, и дизеловите автомобили имат филтри за твърди частици, които са доста ефикасни“, заяви той.



Двигателите непрекъснато се усъвършенстват, а горивата се променят, изискванията към автомобилите – също. "Тази година предстои да отпаднат поне седем-осем емблематични за някои марки модели. Интересът към конкретен тип автомобили расте, а към други спада. Актуални са SUV-тата, пикапите стават интересни, комфортни и приятни за каране. Интересът към спортните купета и ниските лимузини спада. Някои модели, които по-рано бяха флагманите на различните марки, сега ги няма. Най-големите модели изчезват, защото не са достатъчно ефективни и екологични, а изискванията към производителите непрекъснато растат и те трябва да ги спазват“, обясни Цаков.



По думите му автопаркът в България се подменя с бързи темпове. "Тук не става въпрос само за това да ни е луксозно, удобно и да можем да се похвалим с новата си кола. Това е преди всичко много повече сигурност, безопасност и надеждност при пътуване, което е основната цел при едно придвижване“, подчерта Борислав Цаков.