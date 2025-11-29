ИЗПРАТИ НОВИНА
Бойко Борисов: Не ме е срам да съм до кметове от други партии
Автор: Марияна Стойчева 09:53Коментари (0)351
© Facebook
Една от силите на ГЕРБ е, че никога не делим кметовете си. Винаги сме били приятели и партньори. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който присъства на Национална среща на младежката структура на ГЕРБ в Разлог. Там са и премиерът Росен Желязков, външния министър Георг Георгиев и други. 

Борисов похвали кметовете на Разлог и Банско. 

"Банско и Разлог не само че ги дели един път, ами и имат нещо много обединяващо - обичта към ГЕРБ", каза шеговито Борисов и категорично заяви, че силата на ГЕРБ са кметовете.

"Те са долу до хората и може да решат всеки проблем'', каза той и допълни:

"И кметовете на Якоруда и Белица, ако ги изкараме всичките, които са наши партньори и приятели, една от силата на ГЕРБ е била, че никога не е делила кметовете. Един месец се караме по време на изборите, след това сме приятели и партньори". 

Малко по-късно лидерът на ГЕРБ отново излезе да говори, след като зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков представи платформа, създадена на базата на изкуствен интелект.

"Идеята на това, което правим, е информация да идва от всеки човек, от всяка организация, и освен моя изключителен интелект, да видим какво може да измисли изкуственият интелект. Това е бъдещето, това е бъдещето на партията. Онези, които намерим, че са свършили нещо през годините — колегите от БСП или ние — трябва да зададем формулата какво ще правим в следващите две-три години. Да, ще правим улици, мостове, но цялата тази мрежа от хора, които ни подкрепят, трябва да може на мига да взима решения. Ние ще го споделим с колегите от БСП, ДПС, ИТН и с всеки, който мисли за държавата, а не за собственото си благополучие". 

Борисов подчерта още:

"Мен не ме е срам да съм до Москов, че е от БСП. 30 години хората го избират и ми е добър приятел и партньор. Не ме е срам да съм до кметове от други партии. Искам да попитам тези демократи, като виждат най-овластения си играч, дали искат не с мен, а с дясноцентристка общност, да видим дали им харесва. И това, че ни обясняваха, че ако някой е бил от ДС, няма място. Ние махахме хора, за да им се доказваме. Техните внуци и деца в момента действат точно с методите на провокации на Държавна сигурност", заключи той.







