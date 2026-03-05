Над 100 български туристи, заминали на екскурзия в Малдивите, вече шести ден не могат да се приберат у нас. Причината са отменени полети и липса на свободни места след ескалацията на конфликта в Близкия изток, която доведе до сериозни смущения във въздушния трафик в региона.Част от блокираните наши сънародници сигнализират, че изпитват сериозни затруднения и от неочакваните разходи за престой. Освен това има хора с хронични заболявания, които остават без лекарства."Полети на практика няма. Има много малко до други азиатски страни, които обаче не ни гарантират прибиране", заяви Величка Димитрова пред NOVA."Авиокомпанията, с която сме пристигнали, не предоставя ваучери за хотел. Туристическата агенция следи положението, презаверява ни билетите за други дати, но за съжаление билетите се анулират ден за ден. Никой не е излетял с презаверения билет", казва Величка Димитрова.Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството. Опциите ни са нулеви, допълни тя.