Повишаването на цените на горивата и електроенергията вече се отразява пряко върху производството на млечни продукти и очаквано ще се отрази върху цените на сиренето и кашкавала в магазините.В малка мандра в Сливенско производствените разходи за месец вече са се удвоили, като последната фактура за ток е с 500 евро над предишната."Тежко ще го кажа, но това е неизбежно, защото нашата калкулация е правена, когато петролът беше 1,25 евро, а в момента е 1,53 евро за литър. Просто е неизбежно“, коментира пред bTV Пламен Крумов, собственик на мандрата.По думите му, за да запазят качеството на произведените продукти, производителите нямат друг избор освен да вдигнат цените."Сметките са двойни за всичко - и за тока, и за петрола. Нас, малките производители, това ни тежи, но трябва да оцелеем“, добавя той.Ситуацията се отразява и на персонала на мандрата."Вече няма как да обясним на колегите, че няма да можем да вдигнем заплатите, защото всичко поскъпва. Те изнемогват вкъщи, не могат да си платят тока“, посочва Крумов.Производствената цена на килограм сирене при тях е 5,50 евро без ДДС, а кашкавалът струва 8,50 евро. В търговската мрежа обаче цените вече са значително по-високи - сиренето се продава за около 7 евро, а кашкавалът за 10 евро, което представлява около 30% надценка."Радвам се, че клиентите купуват от нас, но не мисля, че наценките, които се слагат, винаги са реални. Виждал съм и надценки от 15 евро, което е крайно“, казва Пламен Крумов.По веригата производител–търговец губещи остават потребителите, като минималната надценка, която производителите планират заради скока на горивата, е около 10%."Повишаването на цените е неизбежно, но съм готов да работя временно дори без печалба, само за да задържим хората в екипа си“, заключава Крумов.