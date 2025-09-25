Бизнесмен: Смазани сме заради редуцирания достъп до големите вериги, а те държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци

© Производители на плодове и зеленчуци в България ще излязат на протест заради решението на Европейския съюз да освободи от мита вноса от Молдова и Украйна. Решението засяга ключови култури като ябълки, череши, чесън, гроздов сок, десертно грозде и сливи – групи, които са традиционни за българското производство.



Цветан Цеков, бизнесмен, председател и учредител на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ и съпредседател на Българската аграрна камара, коментира пред БНР:



"Виждаме този тренд от 2-3 години. Губим индиректно, което се отразява на нашите традиционни външни пазари. Нашите преработватели много трудно започват да изнасят.“



По думите му, българските производители се намират в неравностойно положение спрямо своите колеги от Украйна и Молдова, които започват с привилегировани условия.



Според Цеков, страната ни е изправена пред реалната опасност да загуби традиционни производства:



"Ще загубим традиционни производства и българските производители. Над 100 000 декара са сливовите насаждения у нас. Нарушаваме националните интереси.“



Той подчерта, че Европейската комисия стимулира производството чрез инвестиционни програми, но липсата на стабилни условия за младите фермери поставя бъдещето на земеделието под въпрос.



Цеков заяви, че държавата не се справя с текущата ситуация и призова за компенсаторни механизми за разликите в стандартите на производство между страните:



"Ако не създадем правилните условия, младите земеделски производители няма да се чувстват комфортно да произвеждат. Започваме да губим пазарите, имаме проблем с климата, напояването – и ще останем без българска продукция.“



Една от основните причини да бъдем смазани е редуцираният достъп до големите търговски вериги, които държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци, отбеляза Цветан Цеков, като припомни "само допреди 30 години какво произвеждаше България". В резултат на упадъка, липсата на протекция и масовата емиграция на производители страната е загубила своя потенциал.



"Земята я имаме, имаме условията, но губим производството!“ – заключи той.