ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бизнесмен: Смазани сме заради редуцирания достъп до големите вериги, а те държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41Коментари (1)588
©
Производители на плодове и зеленчуци в България ще излязат на протест заради решението на Европейския съюз да освободи от мита вноса от Молдова и Украйна. Решението засяга ключови култури като ябълки, череши, чесън, гроздов сок, десертно грозде и сливи – групи, които са традиционни за българското производство.

Цветан Цеков, бизнесмен, председател и учредител на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ и съпредседател на Българската аграрна камара, коментира пред БНР:

"Виждаме този тренд от 2-3 години. Губим индиректно, което се отразява на нашите традиционни външни пазари. Нашите преработватели много трудно започват да изнасят.“

По думите му, българските производители се намират в неравностойно положение спрямо своите колеги от Украйна и Молдова, които започват с привилегировани условия.

Според Цеков, страната ни е изправена пред реалната опасност да загуби традиционни производства:

"Ще загубим традиционни производства и българските производители. Над 100 000 декара са сливовите насаждения у нас. Нарушаваме националните интереси.“

Той подчерта, че Европейската комисия стимулира производството чрез инвестиционни програми, но липсата на стабилни условия за младите фермери поставя бъдещето на земеделието под въпрос.

Цеков заяви, че държавата не се справя с текущата ситуация и призова за компенсаторни механизми за разликите в стандартите на производство между страните:

"Ако не създадем правилните условия, младите земеделски производители няма да се чувстват комфортно да произвеждат. Започваме да губим пазарите, имаме проблем с климата, напояването – и ще останем без българска продукция.“

Една от основните причини да бъдем смазани е редуцираният достъп до големите търговски вериги, които държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци, отбеляза Цветан Цеков, като припомни "само допреди 30 години какво произвеждаше България". В резултат на упадъка, липсата на протекция и масовата емиграция на производители страната е загубила своя потенциал.

"Земята я имаме, имаме условията, но губим производството!“ – заключи той.


Още по темата: общо новини по темата: 772
23.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
19.09.2025 »
19.09.2025 »
предишна страница [ 1/129 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Какво чакате -големите вериги убиват пазара с надценки.Извадете си продукцията пред тях -по хубаво по евтино и ще ги убиете с цени и качество.Това е то конкуренцията.Не може грозде от 2 лв да се продава за 8.Продавайте по 2л50 и никой няма да купува по 8.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: Не сме трима, петима премиери сме
10:13 / 25.09.2025
Отново километрични блокажи по АМ "Тракия" към Пловдив
10:37 / 25.09.2025
Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плав...
09:46 / 25.09.2025
ИПБ: Няма връчен нито един електронен фиш
09:42 / 25.09.2025
Спасиха мече в безпомощно състояние в реката между Смилян и Кошни...
09:46 / 25.09.2025
Автомобилен инструктор: Кандидатите за книжка трябва да дават гре...
09:14 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
51-ото Народно събрание
Футбол - други
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: