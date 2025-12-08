Бивш министър: Организирани групи стоят зад ескалациите на протестите

© Недоволството срещу бюджета и правителството продължава – в сряда, 10 декември, е планиран следващият голям протест в страната, а утре – на 9, контрапротест на поддръжниците на "ДПС-Ново начало“. Според официалното им прессъобщение той ще бъде "в защита на стабилността в държавата“.



Възможно ли е да се избегнат бъдещи прояви на вандализъм и ескалации на напрежението, питаме бившия председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев.



"Имаше КПП-та, които, очевидно, в района на първия протест, се справиха с това да не допускат хора, които да провокират по един или друг начин насилие. Второто положително нещо е, че за разлика от предишни пъти, в основата на насилието и вандалщината, беше липсата на дисциплина в служителите на МВР. В даден момент те бяха изпуснати от контрол и започнаха саморазправа и да се бият с протестиращите. Но този път определено имаше дисциплина, не се допусна насилие, въпреки провокаторите“, каза той пред bTV.



И уточни – става въпрос за предварително организирани групи, имащи за цел именно да предизвикат сблъсъци.



"Ако имаше групи, които искаха да атакуват централата на ДПС или офиса на ГЕРБ, те можеха да го направят за няколко минути по времето, когато там нямаше полиция. Целта на провокаторите беше да се предизвика насилие и сблъсък между полиция и основната част от протестиращите. Убеден съм в това“, категоричен беше той.



Като слабости по време на изминалите протести той посочи липсата на бързина от страна на служителите на МВР да насочат сили и средства към мястото на вандалските прояви, както и недостатъчната бройка хора.



Бившият вътрешен министър обясни, че първоначално при сигнали за очаквани провокации трябва да се работи оперативно и да се види има ли подготовка в агитките и криминалния контингент. Разказа, че в миналото МВР са откривали предварително скрити вериги и други пособия за събаряне на огради около парламента.



"Затова трябва да се извикат лидерите на тези групи, които са познати на МВР. Трябва да се направи стриктен инструктаж на униформените как да действат в различни ситуации и да е сигурно, че няма да излизат от контрол“, допълни той.