ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бензиностанциите на "Лукойл" в България няма да спрат работа!
"Официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим. Няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи", пишат още те.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 57
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Неадекватно и агресивно момиче изчезна, близки молят за помощ
21:35 / 12.11.2025
Стана ясна причината защо днес много хора се оплакаха от неразпол...
20:55 / 12.11.2025
Превръща се в епидемия: Отново умишлено прегазено с кола куче!
20:08 / 12.11.2025
Откраднаха от платен паркинг буса на Иван и Андрей
20:10 / 12.11.2025
Заради бойкота на работодателите: Отменят Националния съвет за тр...
19:08 / 12.11.2025
Корнелия Нинова: НСО прекалиха!
18:29 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS