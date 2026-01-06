Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа

© Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа. (на въпрос на Виктор Николаев (NOVA) за това поголовно нарушение на закона за приемане на еврото). Това написа във Фейсбук Миролюба Бенатова.



"Така преди десетина години, пак в NOVA, Хампарцумян не ми отговори как Асоциацията на банките, която е председателствал, проспа фалита на КТБ.



А още по-рано - като шеф на Булбанк, едвам го открих за коментар и едвам се преборих, по bTV да се излъчи материал с гражданин, осъдил банката.



С такива приятели на еврото и закона за въвеждането му, врагове не му трябват", пише още тя.