ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бащата на Любомир Киров: Все едно в центъра на Сахара да крещиш за вода и да няма кой да ти донесе
Автор: ИА Фокус 21:35Коментари (0)285
© NOVA
Българинът с двойно гражданство, който беше насилствено мобилизиран в Украйна, вече е в безопасност. Това потвърди семейството му пред NOVA. За освобождаването на Любомир Киров се разбра късно във вторник вечер. По думите на баща му 28-годишният мъж е в безопасност и на сигурно място. За него се полагат медицински грижи.

Бащата благодари за обществената и държавната реакция по случая. А от Съединените щати външния министър Георг Георгиев обяви, че на Любомир е издаден български паспорт, с който може да напусне Украина. Кога ще се случи това не се съобщава. Но и този случай стана повод за размяна на остри реплики между институциите.

Часове след освобождаването на 28-годишния Любомир Киров от мобилизация в Украйна баща му все още не го е чувал. Знае, че е на сигурно място и в безопасност.

"Полагат се медицински грижи за него. Говорих с майка му - всичко е наред. Представител на държавата ме увери, че всичко е наред и съм на сто процента сигурен, че всичко е наред", заяви Любомир Киров, баща на Любомир Киров.

За принудителната мобилизация на Любомир се разбра преди няколко дни, когато баща му разказа, че буквално от улицата е бил изпратен насилствено на фронта, въпреки че е инвалид – едната му ръка е увредена. Младият мъж има и българско, и украинско гражданство.

"Изказвам огромна благодарност на всички, защото получих не вълна, а цунами от подкрепа от абсолютно всички възможни – неправителствени организации, държавни институции, населението. Постигнахме това, което трябваше, със задружни усилия. Всички заедно", посочва бащата. 

И разказа, че през последните седмици е преминал през различни изпитания. "Бих си главата в стената 20 дни. Все едно в центъра на Сахара да крещиш за вода и да няма кой да ти донесе – така се чувствах 20 дни", разказва мъжът. 

Външният министър обясни как се е стигнало до развръзката. "Той има издаден български паспорт, с който може да напусне Украйна. Считам, че в такива ситуации - колкото по-умерени са реакциите, колкото повече те целят постигане на краен позитивен резултат, толкова повече добавена стойност имат", заяви външният министър Георг Георгиев

Случаят на Любомир Киров стана пореден повод за остър тон между институциите. След писмото от президентството до Министерството на външните работи, с което се призовава за изясняване на случая, Георг Георгиев определи това като "популизъм" и "политиканстване".

"Аз не смятам, че е нормално в една държава, когато президентът се интересува от съдбата на един български гражданин -  да среща тази доста брутална, бих казала, реакция от страна на външния министър, на когото в крайна сметка това му е работата", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова

"Вчера си позволих да кажа, че ако искаме да свършим работата, то трябва да го направим,  вместо да вдигаме шум", заяви първият ни дипломат Георг Георгиев

Извън този спор, за бащата на Любомир е важно само едно - да посрещне детето си в Сандански.

"Ще го прегърна, първо. Думи няма да има. Само да се видим. Аз си чакам. Живи и здрави... и това ще дойде! Стъпка по стъпка", заяви бащата на младия мъж.


Още по темата: общо новини по темата: 5
24.09.2025 Депутат от Пловдив: Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта
23.09.2025 Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна 
23.09.2025 Бащата на Любомир Киров: Отвлякоха го пред къщата на майка му
23.09.2025 Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със
Зеленски 
23.09.2025 МВнР отговори за Любомир Киров






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролук...
20:58 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба...
19:37 / 24.09.2025
Пътуващи: Не минавайте по "Тракия", тапата е жестока!
19:41 / 24.09.2025
Ще се вдигат данъци, неизбежно е според икономистите
18:37 / 24.09.2025
През 2026 година: България спира договора за транзит на руски газ...
17:10 / 24.09.2025
Ще плащаме ли "такса водомер"
16:55 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Пожари 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: