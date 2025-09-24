© "Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство, да отидат на фронта и се откажат от българското гражданство. Те не защитават българските интереси и правят това избирателно", заяви в кулоарите на парламента пловдивският депутат от "Възраждане" Ангел Георгиев.



По думите му българската държава има всички механизми да въздейства.



"Виждаме цялата палитра от една дипломация, която действа само ако е засегнато правителството. Тя се задейства избирателно. Със сегашната си политика Украйна има много какво да загуби, ако България спре да я подкрепя", допълниха от "Възраждане".



