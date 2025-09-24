ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутат от Пловдив: Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта
По думите му българската държава има всички механизми да въздейства.
"Виждаме цялата палитра от една дипломация, която действа само ако е засегнато правителството. Тя се задейства избирателно. Със сегашната си политика Украйна има много какво да загуби, ако България спре да я подкрепя", допълниха от "Възраждане".
