Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детето - там
Автор: ИА Фокус 20:37Коментари (0)230
© bTV
Две жертви при тежък инцидент на жп прелез в Сливен. Майка и 4-годишното ѝ дете загинаха, след като влак удари каруцата, в която пресичали релсите.

Прелезът има светлинна и звукова сигнализация, но няма бариера.

Малко след 10 часа сутринта каруца с две семейства и пет деца в нея пресичат релсите. Не виждат светлинния сигнал и не чуват влака. Това разказва Стефан, който кара каруцата.

Отивали да събират отпадъци, за да изкарат пари за имения му ден. Влакът удря каруцата отзад.

"Той май не можа да ме гледа влака, чувам по едно време "бум". Жена ми - там, детето - там, другата - в болницата. Не можах да го гледам този сигнал, вече когато ме удари влакът, започна да прави "пън", коментира Стефан.

На място загиват 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момиченце. Другата жена и две от децата са прегледани и освободени , казаха за bTV от областната болница в Сливен. 

"Виновен е влакът, защото няма бариера, нищо няма", смята Стефан.

По релсите минават влаковете от София до Бургас - през Подбалканската линия. Жп прелезът е охраняем, има звукова и светлинна сигнализация, но хората от квартала искат бариера за повече сигурност.  

"Бариера трябва да има, като знаят, че идва влак, да се спира", казва Илия, жител на квартала.

"Опасно е много. Трябва да се сложат бариери, защото иначе ще има катастрофи", посочва Николина, също жител на квартала.

Работата по случая продължава и в този час. На място има униформени вещи лица и разследващи.

А преди минути стана ясно, че разследването вече се води от Националната следствена служба. 

Екипът на място обаче отказа повече детайли. Те потвърдиха за bTV, че наистина жертви те са две.

В опит да разберем причините за инцидента се свързахме с НКЖИ и БДЖ.  От НКЖИ казаха, че сигнализацията е била изправна - светлинна и звукова.

И по време на инцидента от БДЖ казаха, че машинистът на влака просто не е имал никаква друга възможност да реагира, защото спиращия път на влака е километър и половина, а каруцата вече е била на релсите. 

От своя страна мъжът, който днес загуби съпругата и детето си, твърди, че никой от 8 души в каруцата не е видял светлината и не е чул звуковата сигнализация.







