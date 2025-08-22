ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
"Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, каза той.
В малките населени места тези хора (полицаите) се държат безобразно, включително техните деца.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 15 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Бургас протестира срещу домашния арест на полицейския син от Несе...
12:36 / 22.08.2025
Часове наред продължава огромното задръстване на АМ "Тракия"
12:35 / 22.08.2025
Масово дават заплати в плик и работят без договор на морето
11:50 / 22.08.2025
Собственик на хотел: Намаляваме цените, причинява се дискомфорт н...
11:08 / 22.08.2025
Две жени се удавиха в рамките на час
10:56 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS