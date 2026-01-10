ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Банско обяви дата с уникални намаления
В Ски зона Банско ще отбележим инициативата на Световната федерация по ски "FIS" за Световен ден на снега (World snow day) на 25.01.2026 г. На тази дата цената за еднодневна лифт карта за деца на възраст до 11,99 год. ще е само 0,60 евро (1,17 лева) с включен ДДС.
Тази година Световният ден на снега официално се отбелязва на 18.01.2026, но тъй като по това време в Ски зона Банско ще се проведе кръг от Световната Купа по сноуборд, от Юлен АД изместваме честването му с една седмица.
Банско ви очаква на 25.01.2026. На Бъндеришка поляна са подготвени за малките гости забавни игри, състезания и сладки изживявания!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 264
|предишна страница [ 1/44 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
11:16 / 10.01.2026
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа
10:04 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура
08:54 / 10.01.2026
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва оказването на...
10:05 / 10.01.2026
БСП избира новото си ръководство
08:31 / 10.01.2026
Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
08:55 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS