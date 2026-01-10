Банско обяви дата с уникални намаления

© Банско ще отбележи Световния ден на снега с намаления на 25 януари.



В Ски зона Банско ще отбележим инициативата на Световната федерация по ски "FIS" за Световен ден на снега (World snow day) на 25.01.2026 г. На тази дата цената за еднодневна лифт карта за деца на възраст до 11,99 год. ще е само 0,60 евро (1,17 лева) с включен ДДС.



Тази година Световният ден на снега официално се отбелязва на 18.01.2026, но тъй като по това време в Ски зона Банско ще се проведе кръг от Световната Купа по сноуборд, от Юлен АД изместваме честването му с една седмица.



Банско ви очаква на 25.01.2026. На Бъндеришка поляна са подготвени за малките гости забавни игри, състезания и сладки изживявания!